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2024 Georgia DE Uche Iloh discusses Minnesota recruitment

© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports (© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Over the weekend, 2024 defensive end Uche Iloh announced his top five of Georgia Tech, Georgia Southern, Minnesota, Virginia, and Indiana.

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The Gophers being among the three-star prospects top five doesn't come as much of a surprise as he's had an official visit set to Minneapolis for several weeks now. Following his release of the top five, Gophers Nation caught up with Iloh to discuss his the Gophers and his recruitment.


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