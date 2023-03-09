News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-03-09 11:00:00 -0600') }} football Edit

2024 WR Jaylen Watson is planning a return to Minnesota

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Wide receiver Jaylen Watson is one of Minnesota's top wide receiver targets in the 2024 recruiting cycle, and the Gophers should be receiving a return visit from the Toledo (OH) prospect in the upcoming weeks.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}