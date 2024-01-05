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2025 New York DE Gabriel George discusses Minnesota offer

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

On Thursday evening, Minnesota became the first program to offer 2025 defensive end Gabriel George out of Iona Prep in New Rochelle, New York. Shortly after the offer, Gophers Nation caught up with George to discuss the offer and his recruitment.

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Before getting into his recruitment, it's worth noting that George hails from the same high school as Gophers' 2024 signee Jaylin Hicks.

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