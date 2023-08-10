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2025 OL Nathan Pahanich discusses Minnesota interest

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Recently, Gophers Nation caught up with 2025 OL Nathan Pahanich out of The Hun School in Princeton, New Jersey, to discuss his interest in the Golden Gophers.

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