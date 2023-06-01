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2025 QB Luke Nickel discusses his recent offer from Minnesota

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

2025 Milton (GA) quarterback Luke Milton picked up an offer from Minnesota last month, an offer that was unexpected for the four-star quarterback who ranked as the 219th best player in the 2025 recruiting cycle.

Recently, TGR caught up with Nickel to discuss the offer from the Golden Gophers and his recruitment heading into the summer.

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