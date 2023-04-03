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California OL Mark Schroller previews Minnesota visit

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

As Minnesota is set to host several visitors this week, one of them will be making the long trip from Mission Viejo, California. Offensive lineman Mark Schroller will be on campus on Monday - making the near 2,000-mile journey to check out the Gophers for the first time.

Prior to his visit, TGR caught up with Schroller to discuss what he was hoping to learn on the visit and also his recruitment heading into it.

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