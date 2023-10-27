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ENEMY INTEL: Talking Michigan State with Spartans Illustrated

Nick King /Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK
Nick King /Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK (Nick King /Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Gophers Nation caught up with our friend Ryan O'Bleness over at Spartans Illustrated to discuss how the Minnesota Golden Gohpers week nine opponent, the Michigan State Spartans

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In a few quick sentences, what do you think has been the core issues of Michigan State's struggles this season? Are there any hopes of turning it around?

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