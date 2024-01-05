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FAST BREAK: Rapid reactions to Minnesota's 73-71 win over Michigan

Matt Krohn-USA TODAY Sports
Matt Krohn-USA TODAY Sports (Matt Krohn-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

On Thursday night, the Minnesota Golden Gophers started their calendar year off with a big 73-71 win over the Michigan Wolverines to improve to 2-1 in Big Ten play this season. Gophers Nation takes a look at a handful of takeaways from the Gophers' latest win as they extend their winning streak to six games.

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