Advertisement
News More News
premium-icon
ago basketball Edit

Five thoughts following Minnesota's second half collapse against Iowa

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

It was a game that the Minnesota Golden Gophers are going to want to forget. After finding themselves up 20 early in the second half, the Gophers were unable to hold onto their comfortable lead and watched rival Iowa storm all the way back and take the Big Ten showdown in Iowa City 90-85.

Below, Gophers Nation offers five takeaways from the Gophers' latest defeat that snapped a three-game winning streak and drops their record to 15-8 on the season.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

1. An encouraging first 24 minutes

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement