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GopherCast: FutureCasting an in-state prospect to the Golden Gophers

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

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Minnesota is still looking for the first commitment in their 2025 recruiting class but could one be coming in the near future? Gophers Nation believes it's a possibility and has entered a FutureCast for the Gophers to land a top in-state prospect.

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