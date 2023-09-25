News More News
premium-icon
ago football Edit

How did PFF grade out the Gophers in their stunning loss to Northwestern?

© David Banks-USA TODAY Sports
© David Banks-USA TODAY Sports (© David Banks-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

On Saturday, the Minnesota Golden Gophers suffered a shocking loss to the Northwestern Wildcats following a fourth-quarter collapse that saw a 31-10 lead evaporate in the final 12 minutes.

Obviously, by now, we all know what the boxscore says for Saturday's game; we know what took place. But how did the Golden Gophers grade out in the eyes of Pro Football Focus? Let's take a look below.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}