 TheGopherReport - How It Went Down: National Signing Day 2022
News More News
{{ timeAgo('2021-12-15 13:26:55 -0600') }} football Edit

How It Went Down: National Signing Day 2022

Jared Halus • TheGopherReport
Recruiting Analyst
@JaredHalus

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Though the day is not even halfway over, Minnesota's signing day ended hours ago in mostly drama-free fashion. 18 out of 19 Gophers in the 2022 recruiting class, which currently ranks 38th in the country, sent in their NLI before the clock struck 8:00 am, marking another successful day for PJ Fleck and Company.

The Gopher Report breaks down how the day unfolded in chronological order below.

MORE: Minnesota Gophers National Signing Day Central

7:54 AM - Kristen Hoskins Signs With Minnesota

7:50 AM - Rhyland Kelly Signs With Minnesota

7:49 AM - Tony Nelson Signs With Minnesota

7:42 AM - Trey Bixby Signs With Minnesota

7:34 AM - Cade McConnell Signs With Minnesota

7:30 AM - Tariq Watson Signs With Minnesota

7:26 AM - Zach Evans Signs With Minnesota

7:22 AM - Nathan Jones Signs With Minnesota

7:19 AM - Spencer Alvarez Signs With Minnesota

7:14 AM - Jacob Knuth Signs With Minnesota

7:09 AM - Joey Gerlach Signs With Minnesota

7:05 AM - Ashton Beers Signs With Minnesota

6:52 AM - Evan Redding & Max Grand Sign With Minnesota (PWO)

6:44 AM - Ryan Stapp Signs With Minnesota

6:42 AM - Cade Conzemius Signs With Minnesota (PWO)

6:25 AM - Anthony Smith Signs With Minnesota

6:22 AM - Hayden Schwartz Signs With Minnesota

6:18 AM - Ike White Signs With Minnesota

6:11 AM - Coleman Bryson Signs With Minnesota

6:08 AM - Maverick Baranowski Signs With Minnesota

6:07 AM - Aidan Gousby Signs With Minnesota

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @JaredHalus, @FreshCoastHoops

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}