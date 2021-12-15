How It Went Down: National Signing Day 2022
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Though the day is not even halfway over, Minnesota's signing day ended hours ago in mostly drama-free fashion. 18 out of 19 Gophers in the 2022 recruiting class, which currently ranks 38th in the country, sent in their NLI before the clock struck 8:00 am, marking another successful day for PJ Fleck and Company.
The Gopher Report breaks down how the day unfolded in chronological order below.
7:54 AM - Kristen Hoskins Signs With Minnesota
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7:50 AM - Rhyland Kelly Signs With Minnesota
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7:49 AM - Tony Nelson Signs With Minnesota
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7:42 AM - Trey Bixby Signs With Minnesota
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7:34 AM - Cade McConnell Signs With Minnesota
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7:30 AM - Tariq Watson Signs With Minnesota
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7:26 AM - Zach Evans Signs With Minnesota
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7:22 AM - Nathan Jones Signs With Minnesota
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7:19 AM - Spencer Alvarez Signs With Minnesota
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7:14 AM - Jacob Knuth Signs With Minnesota
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7:09 AM - Joey Gerlach Signs With Minnesota
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7:05 AM - Ashton Beers Signs With Minnesota
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6:52 AM - Evan Redding & Max Grand Sign With Minnesota (PWO)
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6:44 AM - Ryan Stapp Signs With Minnesota
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6:42 AM - Cade Conzemius Signs With Minnesota (PWO)
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6:25 AM - Anthony Smith Signs With Minnesota
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6:22 AM - Hayden Schwartz Signs With Minnesota
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6:18 AM - Ike White Signs With Minnesota
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6:11 AM - Coleman Bryson Signs With Minnesota
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6:08 AM - Maverick Baranowski Signs With Minnesota
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6:07 AM - Aidan Gousby Signs With Minnesota
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