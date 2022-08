How Minnesota commits performed this past weekend: Aug 19-20

Each week of the 2022 regular season, we'll be checking on Minnesota commitments to see how they performed. Today is a light week, only four future Gophers began their season this week but starting this week, nearly everyone will be in action. GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Brown's Greenville Red Raiders began their season this weekend with a 53-28 loss to Dorman. According to the Greenville News, Brown had eight receiving yards and one touchdown in the game.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TaW5rIHRvIFR5bGVyIEJyb3duIG1ha2VzIGl0IDQzLTI4IERvcm1h biBpbiB0aGUgNHRoLiBTcGVjaWFsIHRlYW1zIG1pc3Rha2VzIGFuZCBkZWZl bnNpdmUgc3RydWdnbGVzIHRvbmlnaHQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9rQnhOdlBscDF1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va0J4TnZQbHAxdTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBHcmVlbnZpbGxlIEhpZ2ggKEBHSFNfUmFpZGVycykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HSFNfUmFpZGVycy9zdGF0dXMv MTU2MDgwODk1MTUzMjY1MDQ5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1 c3QgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

We could not find any stats for Menz from his first game of the season but it was a tough one for Menz's West Fargo Packers. The Fargo North Spartans defeated the Horace 56-7.

Gary West Side opened their 2022 season with an 18-14 to South Bend Riley. While they did lose, Gary West Side was able to run the ball successfully with Mister leading the way. The Cougars ran for 167 yards and two touchdowns on 19 carries.

Bryan and the Benedictine Military School Cadets started their season off with a 51-0 win over the Jenkins Warriors. Bryan will be playing defensive back at the next level but he had a big game offensively including the 72-yard touchdown reception below. He also had one interception on defense.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZXJlIGl0IGlzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFs bDwvYT4gY29tbWl0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTHVr ZUtyb21lbmhvZWs/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEx1a2VLcm9tZW5o b2VrPC9hPiBmaXJzdCBURCBwYXNzIG9mIHRoZSBzZWFzb24gaXMgYSA3MiB5 YXJkIHJvY2tldCB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ph cXVhbkJyeWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBaYXF1YW5Ccnlhbjwv YT4gaW4gdGhlIDFRLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JD X0Zvb3RiYWxsMTkwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkNfRm9vdGJh bGwxOTAyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUJD NDAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVCQzQwMDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XSkNMTmV3cz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AV0pDTE5ld3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9M RDFKcEtGTVJ0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTEQxSnBLRk1SdDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBBbXkgWmltbWVyIChAQW15WmltbWVyV0pDTCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbXlaaW1tZXJXSkNML3N0YXR1cy8xNTYw ODA0MzcyNDMwMzQ4Mjg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAy MCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Eb27igJl0IGZvcmdldCBJIHBsYXkgZGVmZW5zZSB0byBJTlQgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HSFNGZGFpbHk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEdIU0ZkYWlseTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NYW5zZWxsMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN YW5zZWxsMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pl cmVteU9fSm9obnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmVyZW15T19K b2huc29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5C dXJuc01OP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFuQnVybnNNTjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TV2lsdGZvbmcyNDc/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNXaWx0Zm9uZzI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9PZmZpY2lhbEdIU0E/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE9mZmljaWFsR0hTQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9CQ19Gb290YmFsbDE5MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEJDX0Zvb3RiYWxsMTkwMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9MT0dvbGRlbkdvcGhlcnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QExPR29sZGVuR29waGVyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9LRFNwb3J0c1JlcG9ydD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS0RT cG9ydHNSZXBvcnQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v U0JMaXZlR0E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNCTGl2ZUdBPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Nwb3J0c1N0YXJzVFY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNwb3J0c1N0YXJzVFY8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVjcnVpdEdlb3JnaWE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlY3J1aXRHZW9yZ2lhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01vaHJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBNb2hyUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzBCRlVlb2kzT1IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wQkZVZW9pM09SPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFphcXVhbiBCcnlhbiAoQFphcXVhbkJyeWFuKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1phcXVhbkJyeWFuL3N0YXR1cy8x NTYxNDA5OTg3MDkxNTk5MzYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3Vz dCAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

