How Minnesota commits performed this past weekend: Aug 19-20

Each week of the 2022 regular season, we'll be checking on Minnesota commitments to see how they performed. Today is a light week, only four future Gophers began their season this week but starting this week, nearly everyone will be in action.
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Brown's Greenville Red Raiders began their season this weekend with a 53-28 loss to Dorman. According to the Greenville News, Brown had eight receiving yards and one touchdown in the game.
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We could not find any stats for Menz from his first game of the season but it was a tough one for Menz's West Fargo Packers. The Fargo North Spartans defeated the Horace 56-7.
Gary West Side opened their 2022 season with an 18-14 to South Bend Riley. While they did lose, Gary West Side was able to run the ball successfully with Mister leading the way. The Cougars ran for 167 yards and two touchdowns on 19 carries.
Bryan and the Benedictine Military School Cadets started their season off with a 51-0 win over the Jenkins Warriors. Bryan will be playing defensive back at the next level but he had a big game offensively including the 72-yard touchdown reception below. He also had one interception on defense.
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Commits whose season has yet to begin...
WR Donielle Hayes - August 25
ATH Darius Taylor - August 25
LB Alex Elliott - August 25
QB Drew Viotto - August 25
DB Kerry Brown - August 26
LB Latrevon McCutchin - August 26
WR Pierce Walsh - August 26
OL Greg Johnson - August 27
DE Martin Owusu - August 27
OL Reese Tripp - August 27
RB Marquese Williams - August 27
OL Jerome Williams - September 1
TE Sam Peters - September 1
DB Garrison Monroe - September 1