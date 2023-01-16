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Jr. Day Reactions

Minnesota hosted their first Jr. Day of the 2023 calendar year on Monday
Minnesota hosted their first Jr. Day of the 2023 calendar year on Monday
Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota hosted their first Jr. Day event of the 2023 calendar year on Monday, which featured a lot of in-state and regional targets for the Gophers in the 2024 class.

TGR has initial reactions from some of the top talent that was on campus.

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"It was great. it was good getting back up there and seeing everyone and talking and getting closer with the coaches."

"It was freaking awesome and gave me a family feeling."

“What a great place to live out my dreams, what a great place to become a man."

"I had a blast and it was awesome to finally meet the new defensive line coach."

"It was amazing, extremely well organized and very impressive. The faculty spoke with a ton of passion and portrayed Minnesota as a great program to potentially be a part of."

“Awesome, great atmosphere. Everything was well organized and love being down here.”

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