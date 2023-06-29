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LOCKED ON: Despite Gilmore miss, Gophers sitting well on the defensive line

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator and recruiting assistant, discusses Wyatt Gilmore's commitment to the SEC, how the DL will look moving forward, and finally why Mara Braun is set to succeed further.

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