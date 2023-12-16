Advertisement
News More News
ago football Edit

Locked on Golden Gophers: Defensive Coordinator Wishlist

Kane Rob • Gophers Nation
Staff Writer

On today's episode of the Locked On Golden Gophers podcast, we break down the Minnesota Gophers options at the Defensive Coordinator position with the departure of Joe Rossi. We discuss 4 wishlist DC candidates and then 3.5 more realistic options to expect for Minnesota. Finally, we discuss why this DC hire is CRITICAL for the Minnesota Gophers in the new Big Ten.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

MORE: TRANSFER PORTAL TRACKER | TRANSFER PORTAL THREAD | INSIDE GOPHERS NATION MESSAGE BOARD

Advertisement

Follow & Subscribe on all Podcast platforms: https://link.chtbl.com/LOGoldenGophers?sid=YouTube

Locked On College Conferences, HBCU, Basketball & More: https://linktr.ee/LockedOnCollege

Follow Us on Twitter: Kane Rob - @GophersKaneRob

Locked On Golden Gophers - @LOGoldenGophers

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers, @drew_toennies

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement