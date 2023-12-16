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Locked on Golden Gophers: Defensive Coordinator Wishlist
Kane Rob
•
Gophers Nation
Staff Writer
On today's episode of the Locked On Golden Gophers podcast, we break down the Minnesota Gophers options at the Defensive Coordinator position with the departure of Joe Rossi. We discuss 4 wishlist DC candidates and then 3.5 more realistic options to expect for Minnesota. Finally, we discuss why this DC hire is CRITICAL for the Minnesota Gophers in the new Big Ten.
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