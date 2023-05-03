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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Is P.J. Fleck Trending Up in Recruiting?

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator and recruiting assistant, discusses the latest in Minnesota Gophers recruiting and the transfer window.

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