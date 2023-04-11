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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Kadyn Betts Joins the Show

Kane Robb
Locked On Golden Gophers

Today's Locked on Gophers podcast is a special one as Gophers freshman power forward Kadyn Betts joined the show to talk with Kane Rob about his freshman season and to learn more about the Colorado native both on and off the court.

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