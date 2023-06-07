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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Macy commits + Top 10 Gophers athletes in 2023

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator, and recruiting assistant, discusses the latest 2024 commit in Sam Macy. He also dives into another Top 10 Tuesday with Gophers Athletes for the upcoming season being the topic.

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