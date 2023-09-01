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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Minnesota makes it five straight over Nebraska

Kane Rob • Gophers Nation
Staff Writer

On today's show of Locked On Golden Gophers we recap the madness of week 1 in the Gophers vs Huskers matchup. There were ups, many downs, but the Gophers find a way to pull out a tough victory. We recap the game. Talk about immediate thoughts. Then we discuss why this Minnesota defense really impressed me. Finally we talk about what needs to improve ASAP as we gear up for week 2 vs EMU.

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