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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Official visits, Fleck's coaching tree, and more

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator, and recruiting assistant, discusses Minnesota's upcoming official visit, the possible new Big Ten scheduling, and PJ Fleck's coaching tree.

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