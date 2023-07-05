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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: OL targets make commitments and more

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob discusses the latest commitments of offensive line targets. We also discuss observations from Coach Fleck's head coaching tenure and how it could guide us to the play style Minnesota may want in 2023.

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