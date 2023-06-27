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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Recruits on the radar + Top Big Ten RB rooms

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator and recruiting assistant, discusses 2024 recruits still on the Gophers' radar like Emerson Mandell and Wyatt Gilmore. We then discuss the best running back rooms in the Big Ten for 2023.

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