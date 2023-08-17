News More News
ago football Edit

LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Spann-Ford Best TE in the B1G + B1G TE rankings

Kane Rob • Gophers Nation
Staff Writer

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

On today's episode of Locked On Golden Gophers, I discuss if Brevyn Spann-Ford is a top 3 tight end in the nation. We then discuss the TEs on the Gophers' depth chart for 2023 and the future. We wrap it up by ranking all the TEs in the Big Ten and how they finish for the 2023 season.

Follow & Subscribe on all Podcast platforms: https://link.chtbl.com/LOGoldenGophers?sid=YouTube

Locked On College Conferences, HBCU, Basketball & More: https://linktr.ee/LockedOnCollege

Follow Us on Twitter: Kane Rob - @GophersKaneRob

Locked On Golden Gophers - @LOGoldenGophers

Email: LockedonGoldenGophers@gmail.com

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}