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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Spann-Ford's AA honors, transfer portal, and more

© Matt Krohn-USA TODAY Sports
© Matt Krohn-USA TODAY Sports (© Matt Krohn-USA TODAY Sports)
Kane Rob
Locked On Golden Gohpers

Today we discuss Gophers tight end F Spann-Ford and whether he could be an All-American in 2023? Also, where does he sit in the NFL 2024 draft class, and where he could possibly go if he came out this season? Finally, we discuss Trill Carter potentially leaving for a different Big Ten School.

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