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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Spring Practice No.2 preview and more

Kane Rob
Locked On Golden Gohpers

Today we discuss what to look for in the second open spring practice this week. We also discuss the media darlings on this Gophers roster but also who are some players that won't get enough attention.

Lastly, we discuss the Big Ten West and all the changes that have ensued. What do the Gophers have to do to put their name at the top of the list in the division?


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