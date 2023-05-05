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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Udo's upcoming visit, 2024 QB targets, and more

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator, and recruiting assistant, discusses potential transfer George Udo, the 2024 class QB targets, and the rise of Big Ten QBs that is coming.

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