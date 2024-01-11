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Locked on Golden Gophers: Who will have bigger roles in 2024?
Kane Rob
•
Gophers Nation
Staff Writer
On today's episode of the Locked On Golden Gophers podcast, we talk about the Gophers that could play larger roles for Minnesota in 2024. We then discuss what success looks like for the Minnesota Gophers in 2024 in the new Big Ten.
Finally, we talk about the Gophers Women's Basketball team's big upset vs Michigan and a preview for Nebraska this weekend.
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