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Minnesota Basketball: Gophers extend several new offers

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Over the last few days, Ben Johnson and the Minnesota Golden Gophers men's basketball programs have extended several new offers to 2025 prospects. Below, TGR profiles each prospect and their recruitments thus far.

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