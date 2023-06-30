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Minnesota Football: Recapping a busy month of June of recruiting

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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The mad rush that is the official visit window is officially coming to an end. Once the calendar flips to July, we will enter a dead period in college football as college football staff begin to turn closer attention to the 2023 season. Here at TGR we will be doing the same as we also continue to offer up our recruiting notes and tidbits.

But for we turn the calendar, let's take a look at what happened this month for the Gophers.

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