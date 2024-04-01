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Minnesota impresses 2025 DE target Adrian Holley during weekend visit
Sean Williams
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Gophers Nation
Publisher
Michigan City (Ind.) defensive end Adrian Holley already set up an official visit with Minnesota after receiving an offer from the Gophers in March. He'll take his official the weekend of June 7th-...
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