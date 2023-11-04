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Minnesota's Darius Taylor out against Illinois; Zach Evans questionable

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The Minnesota Golden Gophers will be without star running back Darius Taylor on Saturday for a second straight week according to Minnesota's availability report. Redshirt freshman tailback Zach Evans is questionable for the game.

You can view the Golden Gophers' full availability report below.

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MINNESOTA AVAILABILITY REPORT
POSITION NAME AVAILABILITY

RB

Darius Taylor

OUT

RB

Zach Evans

QUES

OL

Phillip Daniels

OUT

OL

Tyler Cooper

OUT

OL

Reese Tripp

OUT
Illinois Availability Report
POSITION NAME AVAILABILITY

RB

Aidan Laughery

OUT

RB

Reggie Love

OUT

DT

Jer'zhan Newton

OUT (1st half only)

DT

Keith Randolph

QUES

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