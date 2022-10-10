PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-10-10 14:02:09 -0500') }}
football
Edit
Minnesota's trip to Penn State set to be aired on ABC
Dylan Callaghan-Croley
•
TheGopherReport
Recruiting Writer
Minnesota's primetime matchup with Penn State in 12 days officially has a television assignment. The Golden Gophers' visit to Happy Valley for Penn State's annual White Out will be televised nationally on ABC. The start time of 7:30 p.m EST and 6:30 p.m. central time was announced previously.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgc2V0IGZvciBuZXh0IHdlZWsgYXQgQmVhdmVyIFN0YWRpdW0u
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zd1QwOVhYUWpJIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vc3dUMDlYWFFqSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaW5uZXNvdGEgRm9v
dGJhbGwgKEBHb3BoZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Hb3BoZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU3OTUwMjI3MjQ5MjMz
OTIwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEwLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Before P.J Fleck and the Golden Gophers have to worry about handling the hostile environment of Beaver Stadium, the Gophers will look to take down No. 24 Illinois this upcoming weekend. Currently, the Gophers are a field goal favorite over the Fightin Illini who will enter this weekend's matchup with a 5-1 record. The Gophers, 4-1 on the season will look to bounce back from a 20-10 loss at the hands of Purdue two weeks ago.
The Gophers' matchup with the Nittany Lions on October 22 will be the program's first trip to Happy Valley since 2016 when Penn State knocked off the Gophers 29-26 in overtime. Minnesota will be looking for their first win in Happy Valley since 2003 when the Glenn Mason-led Gophers beat the Nittany Lions 20-14.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pbm5lc290YS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvbWlubmVzb3RhLXMtdHJpcC10by1wZW5uLXN0YXRlLXNldC10
by1iZS1haXJlZC1vbi1hYmMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAg
dmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwg
PSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07
IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVu
IHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3Qg
dmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6
bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBl
bCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03
MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbWlubmVzb3RhLnJpdmFscy5jb20l
MkZuZXdzJTJGbWlubmVzb3RhLXMtdHJpcC10by1wZW5uLXN0YXRlLXNldC10
by1iZS1haXJlZC1vbi1hYmMmYzU9MjAyMjczMzExNyZjdj0yLjAmY2o9MSZj
c191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRh
ZyAtLT4KCgo=