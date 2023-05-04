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Minnesota set to host new 2024 QB target next week

© Dale Young-USA TODAY Sports
© Dale Young-USA TODAY Sports (© Dale Young-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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The Minnesota Golden Gophers are set to host one of their newest 2024 quarterback targets on campus next week, TGR has learned.

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