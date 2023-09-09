News More News
ago football Edit

Minnesota vs. Eastern Michigan Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Two hours prior to kickoff between the Minnesota Golden Gophers and the Eastern Michigan Eagles, the Golden Gophers' availability report for Saturday evening's kick was released. Please note that Eastern Michigan, as a non-Big Ten team, is not required to release a report.

Below, you can find out who is out and who is questionable for both sides.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Minnesota Golden Gophers
POSITION NAME AVAILABILITY

DL

Darnell Jefferies

OUT

DB

Craig McDonald

OUT

LB

Derik LeCaptain

OUT

LB

Cody Lindenberg

OUT

DL

Lucas Finessy

OUT

DL

Hayden Schwartz

OUT

DL

Jackson Ruschmeyer

OUT

RB

Bryce Williams

OUT

LB

Jack Tinnen

OUT

WR

Chris Autman-Bell

Questionable

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}