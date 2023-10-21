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Minnesota vs Iowa Availability Reports

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Two hours prior to Saturday afternoon's matchup between the Minnesota Golden Gophers and Iowa Hawkeyes, the Big Ten availability reports were released. Here is who are the latest injury notes for both Minnesota and Iowa.

Notably, for the Golden Gophers star RB Darius Taylor is not on this week's injury report and should be a go.

Minnesota Availability Report
POS NAME OUT/QUES

RB

Bryce Williams

OUT

LB

Cody Lindenberg

QUES

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Iowa Availability Report
POS NAME OUT/QUES

WR

Jacob Bostick

QUES

CB

Deshaun Lee

QUES

LB

Karson Sharar

QUES

TE

Johnny Pacuzzi

QUES

TE

Addison Ostrenga

QUES

DL

Yayha Black

QUES

DB

TJ Hall

OUT

WR

Reese Osgood

OUT

RB

Erick All

OUT

RB

Luke Lachey

OUT

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