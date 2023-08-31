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Minnesota vs. Nebraska Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Two hours prior to kickoff between the Minnesota Golden Gophers and the Nebraska Cornhusker, each team's availability report for Thursday evening's kick was released.

Below, you can find out who is out and who is questionable for both sides.

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Minnesota Golden Gophers
POSITION NAME AVAILABILITY

DL

Darnell Jefferies

OUT

DB

Craig McDonald

OUT

LB

Derik LeCaptain

OUT

LB

Cody Lindenberg

OUT

DL

Lucas Finessy

OUT

DL

Hayden Schwartz

OUT

DL

Jackson Ruschmeyer

OUT

TE

Sam Peters

OUT

TE

Jameson Geers

OUT

WR

Chris Autman-Bell

Questionable

K

David Kemp

Questionable
NEBRASKA CORNHUSKERS
POSITION NAME AVAILABILITY

LB

Nick Henrich

OUT

EDGE

Jimari Butler

OUT

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