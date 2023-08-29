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Minnesota vs Nebraska: Cornhuskers' HC Matt Rhule previews week one matchup

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Nebraska head football coach Matt Rhule talked with the media last Friday ahead of his team's upcoming game against Minnesota this upcoming Saturday.

Special thanks to our friends over at InsideNebraska for the press conference video below.


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