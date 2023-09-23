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Minnesota vs. Northwestern Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Minnesota and Northwestern's availability report for Saturday evening's matchup in Evanston has been released.

Below, you can find out who is out and who is questionable for both sides.

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Minnesota Golden Gophers
POSITION NAME AVAILABILITY

DL

Darnell Jefferies

OUT (Season)

DB

Craig McDonald

OUT

LB

Derik LeCaptain

OUT (Season)

DL

Lucas Finnessy

OUT

WR

Chris Autman-Bell

QUESTIONABLE

RB

Bryce Williams

QUESTIONABLE

LB

Cody Lindenberg

QUESTIONABLE
NORTHWESTERN
POSITION NAME AVAILABILITY

WR

Preston Bacon

OUT

WR

Frank Covey

OUT

WR

Ray Niro

OUT

LB

Miles Crutchley

OUT

TE

Chris Petrucci

OUT

TE

Jack Fitzgerald

OUT

DL

Matt Lawson

OUT

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