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Minnesota vs Northwestern receives kickoff time, television assignment
Dylan Callaghan-Croley
•
Gophers Nation
Recruiting Writer
The Minnesota Golden Gophers and Northwestern Wildcats received the kickoff time and television assignment for their September 23 matchup.
The two Big Ten West programs will kick off at 6:30 p.m. CT on the Big Ten Network as the Wildcats host the Golden Gophers at Ryan Field in Evanston, Illinois.
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Both of Minnesota's first two games of the season were primetime kickoffs. Their week three matchup at the University of North Carolina this Saturday is set for a 12:00 p.m. kickoff.
The Golden Gophers have won each of the last three matchups between the two programs and hold the series lead 56-36-5 all-time.
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