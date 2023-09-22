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Minnesota vs Northwestern: Starters as Recruits

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

As Minnesota prepares to get back in the win column on Saturday evening, Gophers Nation continues to preview that matchup by taking a look at how the Golden Gophers and Wildcats starters matched up as recruits.

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