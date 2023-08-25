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Pair of in-state prospects confirm September trips to Dinkytown

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Gophers Nation has confirmed a pair of in-state prospects will be making visits to Dinkytown this upcoming month.

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