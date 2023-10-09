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PFF grades for Minnesota's blowout loss to Michigan

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

The Minnesota Golden Gophers were thoroughly beaten down by the Michigan Wolverines on Saturday night in Minneapolis 52-10. It was a game to forget for P.J. Fleck and the Golden Gophers.

Gophers Nation has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below to better see how each player performed versus the Wolverines.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
NAME SNAPS OFF PASS RUN

Athan Kaliakmanis

57

27.6

26.9

53.5
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF RUN

Bryce Williams

20

74.7

71.4

Zach Evans

20

74.6

73.7

Sean Tyler

11

59.4

59.0

Jordan Nubin

6

69.8

67.7
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