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PFF Grades: How were the Golden Gophers graded out in their win over UL?

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

The Minnesota Golden Gophers got back into the win column on Saturday afternoon with a 34-23 win over the Louisiana Rajin' Cajuns

Gophers Nation has gathered all the data from PFF and put together the full list of grades and snap counts below to better see how each player performed versus the Rajin' Cajuns.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
NAME SNAPS OFF PASS RUN

Athan Kaliakmanis

65

83.7

76.0

74.4

Cole Kramer

2

57.7

-

59.1
RUNNING BACKS
NAME SNAPS OFF RUN

Bryce Williams

33

64.3

64.1

Zach Evans

21

75.9

74.0

Sean Tyler

13

72.5

70.6
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