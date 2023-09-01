News More News
premium-icon
ago football Edit

PFF releases initial grades on Minnesota's 13-10 win over Nebraska

© Matt Krohn-USA TODAY Sports
© Matt Krohn-USA TODAY Sports (© Matt Krohn-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

On Thursday night, Minnesota opened their 2023 season with a 13-10 win over the Nebraska Cornhuskers. Shortly after the conclusion of Thursday night's game, Pro Football Focus released their initial grades for the Golden Gophers' performance against the Cornhuskers.

Notably, the grades are subject to change as Pro Football Focus could revise and change these grades over the course of the next few days.


Nonetheless, here is how PFF graded out the Golden Gophers on Thursday night.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}