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POSTGAME: P.J. Fleck and players discuss their win over Colorado

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota head coach P.J. Fleck along with Mohamed Ibrahim, Tanner Morgan, Mariano Sori-Marin, and Danny Striggow discuss the Gophers' 49-7 win over Colorado on Saturday

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