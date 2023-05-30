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Ranking Minnesota's transfer portal picks up by impact for 2023

Western Michigan WR transfer Corey Crooms(Photo: Charles LeClaire-USA TODAY Sports)
Western Michigan WR transfer Corey Crooms(Photo: Charles LeClaire-USA TODAY Sports) (© Charles LeClaire-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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