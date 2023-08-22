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Recruiting Rouser: How many spots left does Minnesota have for c/o of 2024?

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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With college football right around the corner, it also means that the August dead period is about to end. Entering this fall, Minnesota's 2024 recruiting class sits mostly full. The Golden Gophers hold 23 commitments in their recruiting class, leaving just a few spots for the next few months. P.J. Fleck and his coaching staff will surely want to save some room for the transfer portal next offseason.

With that, Gophers Nation goes position by position below to look at what is left to be done this cycle for the Golden Gophers on the recruiting trail.

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