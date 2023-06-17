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Recruiting Rouser: Saturday Night Intel (June 17)

© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports (© Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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Welcome to the first TGR Saturday Night Intel. We will look to put these together every Saturday night looking at all the latest Minnesota recruiting tidbits, rumors, and more.

These Saturday night intel briefings will have a little bit of everything. From what was mentioned above, to commenting on offers, prospects visiting elsewhere, and more. This will be a nice one-stop shop for some quick hitters that perhaps didn't need an individual story but were still worth mentioning and passing on.

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