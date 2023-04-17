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Recruiting Rouser: What's next for the Gophers ?

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

It's been a good last few weeks for Minnesota on the recruiting trail picking up several commitments but what's next for the Gophers on the recruiting trail? We take a look at the latest rumblings.

Gophers offer transfer portal OL

Over the weekend, Minnesota offered Wyoming offensvie line transfer Emmanuel Pregnon. The 6-foot-6, 318-pound offensive guard out of Denver (CO) is one of the top offensive linemen in the transfer portal right now and is seeing a boatload of offers roll in. On top of his offer from the Gophers, he also has offers from Tennessee, Penn State, Arizona State, Auburn, Kentucky, UCA, Oregon, Ole Miss, Purdue, Illinois, and more.

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